Екснападник Колоса працевлаштувався в Європі
Дебют не за горами
44 хвилини тому
Микола Ковталюк / Фото - ФК Колос
Колишній нападник Колоса Микола Ковталюк в новому сезоні виступатиме в румунській Суперлізі.
Місцевий Ботошані повідомив, що 30-річний нападник перебрався до команди вільним агентом. Угода підписана за схемою 1+1.
Дебютувати за нову команду Ковталюк може сьогодні ввечері у матчі 4 туру Суперліги проти Рапіда. (21:30).
Ковталюк приєднався до Колоса у зимове міжсезоння 2024/25. За півроку Микола провів за ковалівську команду 18 матчів, в яких відзначився одним голом та однією гольовою передачею.
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