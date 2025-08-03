Колос припинив співпрацю з легіонером
Футболіст вже знайшов нову команду
близько 2 годин тому
Фото – ФК Колос
Колос офіційно оголосив про відхід правого захисника Стефана Владою.
Румунський футболіст продовжить свою кар'єру в угорському клубі Дьор, повідомляє пресслужба Колоса. Умови переходу гравця наразі не розголошують.
«Наш клуб дякує Стефану за співпрацю та бажає всього найкращого у подальшій ігровій карʼєрі», – написала пресслужба ковалівського клубу.
Стефан приєднався до українського клубу в січні 2025 року. Загалом за команду захисник відіграв шість матчів та віддав одну гольову передачу.
У першому турі УПЛ Колос на своєму полі переміг Кривбас з рахунком 2:1.
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