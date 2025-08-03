Павло Василенко

Колос офіційно оголосив про відхід правого захисника Стефана Владою.

Румунський футболіст продовжить свою кар'єру в угорському клубі Дьор, повідомляє пресслужба Колоса. Умови переходу гравця наразі не розголошують.

«Наш клуб дякує Стефану за співпрацю та бажає всього найкращого у подальшій ігровій карʼєрі», – написала пресслужба ковалівського клубу.

Стефан приєднався до українського клубу в січні 2025 року. Загалом за команду захисник відіграв шість матчів та віддав одну гольову передачу.

У першому турі УПЛ Колос на своєму полі переміг Кривбас з рахунком 2:1.