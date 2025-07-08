Колишній форвард Ювентуса та Роми поляк Збігнєв Бонек, який виступав за туринців з 1982 по 1985 рік, а потім за римлян до 1988-го, поділився думкою про виступи українського нападника Артема Довбика у складі Роми.

«Він забив багато голів, але я хотів би бачити, як він більше взаємодіє з партнерами: коли йому надходить правильний пас, аби він вмів ним скористатися. У будь-якому разі він забив 17 голів і залишається чудовою інвестицією», – сказав Бонек для TUTTOmercatoWEB з посиланням на Il Tempo.

Нагадаємо, Артем приєднався до столичного клубу влітку 2024 року, перейшовши із Жирони за 30,5 мільйона євро без урахування бонусів, за даними порталу Transfermarkt.

У своєму першому сезоні за римлян форвард збірної України провів 45 матчів у всіх турнірах, відзначився 17 голами та двома асистами. Контракт гравця розрахований до 30 червня 2029 року, а його поточна ринкова вартість оцінюється у 30 мільйонів євро.

Раніше італійський політик розкритикував Довбика.