Відомий італійський політик та лідер партії Forza Italia у Сенаті Мауріціо Гаспаррі, який є давнім уболівальником Роми, поділився думкою про позицію основного нападника на наступний сезон. За його словами, він сподівається, що Артем Довбик покине команду.

«Не знаю, хто ним буде, але сподіваюся, що вони не ставитимуть Довбика. Він забив трохи голів, бо просто стоїть там – іноді м’яч від нього відскакує й залітає у ворота. Навіть хтось невідомий був би кращим, але Довбик, сподіваюся, піде. Ретегі? Можливо, раніше його недооцінювали, але з Гасперіні він вибухнув, це був би найкращий варіант, зважаючи на минулий сезон. З Довбиком ми достатньо настраждалися, будь-хто підійде», – сказав Гаспаррі для Romanews.

Нагадаємо, український форвард перебрався до столичного клубу влітку 2024 року з Жирони. Сума угоди склала 30,5 мільйонів євро без урахування бонусів, згідно з інформацією з порталу Transfermarkt.

У своєму першому сезоні за римлян Довбик провів 45 матчів, відзначившись 17 забитими м'ячами та двома результативними передачами. Його контракт із Ромою розрахований до кінця червня 2029 року, а нинішня ринкова вартість гравця, за оцінкою Transfermarkt, становить близько 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Жирона може отримати чималі гроші за трансфер Довбика з Роми в інший клуб.