Екснаставник Руха попрощався з командою після переходу в ЛНЗ
Пономарьов змінив Львів на Черкаси
близько 12 годин тому
Колишній головний тренер Руха Віталій Пономарьов, який з нового сезону очолюватиме ЛНЗ, підсумував п'ятирічний цикл роботи у Львові. Його слова наводить пресслужба клубу.
Це були незабутні п’ять років роботи, під час яких сталось багато позитивних моментів. Це і два чемпіонства юніорських команд, і згодом захоплива боротьба за єврокубки. Все це ми робили з командою, яка складалась з наших юних вихованців і майже всі вони - представники західних регіонів України. Рух своїм прикладом показав, що можна боротись за високі цілі з власними вихованцями у складі і без роздутих бюджетів та захмарних коштів.
Клуб обрав правильний шлях розвитку і його тепер потрібно дотримуватись. Багато гравців Руха за ці роки стали невід’ємною частиною збірних України у різних вікових категоріях, а Олексій Сич став першим представником «жовто-чорних» у національній збірній, дебютувавши за головну команду країни», - підкреслив Пономарьов.
У березні 2023 року Пономарьов очолив основну команду Руха. Спершу наставник допоміг команді зберегти прописку в елітному дивізіоні. І вже за рік жовто-чорні показали свій найкращий результат в УПЛ, посівши шосте місце й до останнього туру ведучи боротьбу за єврокубки.
Також з Пономарьовим Рух залишили і тренерський штаб фахівця – Геннадій Щекотилін, Іван Шуга, Віталій Романюк, Андрій Радь та Мар’ян Шевчук.