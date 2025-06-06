Екснаставник Руха попрощався з командою після переходу в ЛНЗ

Колишній головний тренер Руха Віталій Пономарьов, який з нового сезону очолюватиме ЛНЗ, підсумував п'ятирічний цикл роботи у Львові. Його слова наводить пресслужба клубу.

Це були незабутні п’ять років роботи, під час яких сталось багато позитивних моментів. Це і два чемпіонства юніорських команд, і згодом захоплива боротьба за єврокубки. Все це ми робили з командою, яка складалась з наших юних вихованців і майже всі вони - представники західних регіонів України. Рух своїм прикладом показав, що можна боротись за високі цілі з власними вихованцями у складі і без роздутих бюджетів та захмарних коштів.

Клуб обрав правильний шлях розвитку і його тепер потрібно дотримуватись. Багато гравців Руха за ці роки стали невід’ємною частиною збірних України у різних вікових категоріях, а Олексій Сич став першим представником «жовто-чорних» у національній збірній, дебютувавши за головну команду країни», - підкреслив Пономарьов.