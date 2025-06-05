ОФІЦІЙНО. Пономарьов – новий головний тренер ЛНЗ

Футбольний клуб ЛНЗ офіційно оголосив про призначення 51-річного Віталія Пономарьова на посаду головного тренера першої команди.

Пономарьов до цього залишив львівський Рух. Під його керівництвом юнацька команда львівського Руху двічі ставала чемпіоном України серед U19 у сезонах 2021/22 та 2022/23, а також вийшла до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

У сезоні 2023/24 Віталій Пономарьов очолював основну команду Руху, з якою фінішував за крок до єврокубкової зони.



