Сергій Разумовський

Вінгер Борнмута Антуан Семеніо опинився у сфері інтересів Манчестер Сіті й може змінити клуб уже найближчим часом. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, зазначаючи, що переговорний процес може активізуватися найближчими днями.

За інформацією джерела, цього тижня представники сторін планують вийти на прямий контакт і детальніше обговорити можливий трансфер футболіста. Раніше на Семеніо також звертали увагу інші гранди АПЛ — Манчестер Юнайтед, Тоттенгем і Ліверпуль, однак наразі саме Манчестер Сіті виглядає одним із головних претендентів.

У поточному сезоні Семеніо демонструє високу результативність на клубному рівні. У 17 матчах він забив 8 м’ячів і віддав 3 результативні передачі, що робить його одним із найпомітніших гравців атакувальної лінії Борнмута.

Раніше ексодноклубник українця Іллі Забарного повідомив Борнмут про бажання піти.