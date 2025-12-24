Ексодноклубник Забарного повідомив Борнмут про бажання піти
На футболіста є попит
близько 1 години тому
Антуан Семеньйо / Фото - Борнмут
Нападник Борнмута та збірної Гани Антуан Семеньйо повідомив керівництво клубу про бажання змінити команду в січні, пише журналіст Девід Орштейн в Х.
Спортивний директор Манчестер Сіті Уго Віана перебуває у прямих переговорах з оточенням гравця. На футболіста також претендують Ліверпуль, Манчестер Юнайтед а Челсі вибув із перегонів.
В контракті ганського футболіста прописана клаусула в 65 мільйонів євро, яку можна активувати до 10 січня.
Семеньйо в поточному сезоні відіграв за Борнмут 17 матчів: 8 голів, 3 асисти.
Гроші перемогли традиції: цьогоріч на Boxing Day зіграють лише один матч АПЛ.
Поділитись