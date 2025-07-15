Павло Василенко

Скаут Алекс Великих в коментарі Sport.ua заявив, що українському півзахиснику Віктору Коваленку після кількох сезонів у Серії А треба змінити чемпіонат.

«Вважаю, що Віктору варто подивитися на чемпіонати з меншою вимогою вміння грати у відборі та знаннях тактичних схем гри в обороні. Наприклад, Іспанія, Нідерланди чи навіть Німеччина могли б стати для Коваленка можливими шляхами реанімації та розвитку кар'єри. Не хотілося б втрачати гарного півзахисника для збірної. Все-таки Коваленко, на мій погляд, ще не сказав свого останнього слова в європейському клубному футболі, але час іде і треба дивитися ширше, ніж реалії лише Серії А. Думаю, гравець та його агенти якраз працюють у цьому ключі».

29-річний Коваленко повернувся в Емполі у лютому цього року на правах вільного агента. Він провів за команду вісім матчів, у яких забив один м’яч.

За підсумками минулого сезону Емполі вилетів до Серії В, а український хавбек отримав статус вільного агента.