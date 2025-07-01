Український тренер Олег Федорчук поділився думками щодо клубів, які можуть здивувати в новому сезоні української Прем’єр-ліги.

Є три команди, які я не називав. Це «Рух», «Верес» і «Оболонь» і три новачки – «Епіцентр», «Кудрівка» і «Полтава». У «Руха» великі втрати, плюс тренер, який вже працював, але при ньому львів'яни були зациклені на тактиці, не було гнучкості. Скажімо прямо, перший захід у Івана Федика не вийшов. «Верес» минулого сезону непогано себе зарекомендував, але команда зазнає великих кадрових втрат. А «Оболонь» ще більше втратила, до того ж пішов і головний тренер. У всіх цих трьох команд іде велика реорганізація.

У першій лізі мені подобалися «Епіцентр», «Кудрівка» і «Полтава», але УПЛ – це не перша ліга, тому, на жаль, їхнім головним завданням буде збереження прописки в елітному дивізіоні. Що мене найбільше дивує, що ці клуби пасивно поводяться на трансферному ринку. Мабуть, їхній девіз полягає в тому, що підберемо тих, хто не підійшов в інші, більш амбітні команди. А це не є добре. Краще вже взяти перевіреного гравця з першої ліги, ніж чекати на наречену, яка може відмовити, - сказав Федорчук в інтерв’ю Sport.ua.