Український тренер Олег Федорчук зробив прогноз стосовно перспектив Олександрії у новому сезоні після втрати головного тренера Руслана Ротаня та лідерів команди.

Однозначно «Олександрії» буде складно кинути виклик грандам. На мій погляд, у новому сезоні «Олександрію» замінять «Полісся» і «Карпати», у яких більше ресурсів. Олександрійці в минулому чемпіонаті брали зіграністю. Але вони до цього не одразу прийшли. Перший сезон під керівництвом Руслана Ротаня команда провалила, але потім поступово почала набирати обертів і добігла до срібних медалей.

Будь-якому тренеру для того, щоб зробити свою команду, потрібен час. Наскільки швидко з цим впорається Ротань у «Поліссі», покаже час. Інша річ, що конфлікти інтересів виникатимуть, коли в тренера під рукою 25 рівноцінних футболістів. Тому я не виключаю очкових втрат у першому колі.

Що стосується «Карпат», то вони посилюються. Команда вже відійшла від шоку, коли прийшло багато гравців із «Руху». У цьому сезоні ці виконавці будуть адаптовані. Тому, на мій погляд, саме ці чотири клуби і розіграють призові місця. «Олександрія» і «Кривбас» перемістяться, так би мовити, у загальну групу, – заявив Федорчук в інтерв’ю Sport.ua.