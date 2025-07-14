Експерт назвав позицію, на якій учасник Євро-2025 може реанімувати свою кар'єру в Динамо
На чемпіонаті Європи футболіст грав у іншому амплуа
41 хвилину тому
Співведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Смоловий поділився аналізом на тему найкращої позиції Максима Брагару в Динамо.
Це, в принципі, те, про що я говорив, що от позиція лівого захисника, вона буде прямо от ідеально підходити саме зараз в цьому контексті. Справа, ну, він так само може зіграти справа. Це не є прям чимось супер складним. Питання в тому, що дійсно ця транзиційна фаза, коли менше тиску, коли можна демонструвати швидкість, можна просто прокинути м'яч, оббігти когось, ну, все це в нього є, він це може все робити справа.
Той фланг, ось ця зона, лівий фланг, лівий напівфланг, звідти прийшло там 12-13 асистів чи передасистів, якщо повністю цю картину брати - купа моментів і просто зараз щось намагатися змінити. Навіщо? Напевне, не будуть.
Тому якщо шукати дійсно роль, то ось правий захисник – це те, де зараз вже конкретно Брагару може бути корисний, поки немає Тимчика. І відповідно Караваєв так само хороший футболіст, досвідчений футболіст. Але 90 хвилин, переїзди, логістика, знову ми будемо про це говорити. Ну, він не витягне один.
Раніше повідомлялося, що захисник Динамо Олександр Тимчик знову травмувався.
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