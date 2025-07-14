Співведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Смоловий поділився аналізом на тему найкращої позиції Максима Брагару в Динамо.

Це, в принципі, те, про що я говорив, що от позиція лівого захисника, вона буде прямо от ідеально підходити саме зараз в цьому контексті. Справа, ну, він так само може зіграти справа. Це не є прям чимось супер складним. Питання в тому, що дійсно ця транзиційна фаза, коли менше тиску, коли можна демонструвати швидкість, можна просто прокинути м'яч, оббігти когось, ну, все це в нього є, він це може все робити справа.

Той фланг, ось ця зона, лівий фланг, лівий напівфланг, звідти прийшло там 12-13 асистів чи передасистів, якщо повністю цю картину брати - купа моментів і просто зараз щось намагатися змінити. Навіщо? Напевне, не будуть.

Тому якщо шукати дійсно роль, то ось правий захисник – це те, де зараз вже конкретно Брагару може бути корисний, поки немає Тимчика. І відповідно Караваєв так само хороший футболіст, досвідчений футболіст. Але 90 хвилин, переїзди, логістика, знову ми будемо про це говорити. Ну, він не витягне один.