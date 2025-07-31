Експерт ставить під сумнів шанси Бешикташа відіграти в Шахтаря 2 голи
Все вирішиться в Кракові
34 хвилини тому
Ексфутболіст збірної України Олег Шелаєв поділився очікуваннями від матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Бешикташа. Його слова наводить Sport.ua.
«Гірники» потішили компактністю, кожен чітко знав свою місію, було багато атак другим темпом. Навіть й не скажу, коли раніше бразильці легіонери були заточені не тільки на атаку, а й відпрацьовували у відборі. Те ж можна сказати й про Судакова. Таку легкість в діях команди можна пояснити відмінною фізичною підготовкою. Туран подбав, аби з кондиціями підопічних все було гаразд й це приносить дивіденди.
Бешикташ - це авторитетна команда, яка буде битися до кінця. Звісно, вони будуть робити ставку на швидкий гол, який би повернув інтригу, але це їм не допоможе, - розповів Шелаєв.
Матч-відповідь Шахтар – Бешикташ відбудеться 31 липня 2025 року о 21:00 за київським часом на стадіоні імені Генрика Реймана в Кракові (Польща).