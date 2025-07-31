Ексфутболіст збірної України Олег Шелаєв поділився очікуваннями від матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Бешикташа. Його слова наводить Sport.ua.

«Гірники» потішили компактністю, кожен чітко знав свою місію, було багато атак другим темпом. Навіть й не скажу, коли раніше бразильці легіонери були заточені не тільки на атаку, а й відпрацьовували у відборі. Те ж можна сказати й про Судакова. Таку легкість в діях команди можна пояснити відмінною фізичною підготовкою. Туран подбав, аби з кондиціями підопічних все було гаразд й це приносить дивіденди.

Бешикташ - це авторитетна команда, яка буде битися до кінця. Звісно, вони будуть робити ставку на швидкий гол, який би повернув інтригу, але це їм не допоможе, - розповів Шелаєв.