У четвер, 31 липня, донецький Шахтар проведе матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти турецького Бешикташа. Гра відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана в Кракові (Польща) та розпочнеться о 21:00 за київським часом.

В Україні матч у прямому ефірі транслюватиме платформа UPL.TV. Протягом гри працюватиме студія з експертами та аналітиками.

У світі трансляцію матчу забезпечать мовники з Туреччини, Бразилії, Норвегії, Сербії, Хорватії, Північної Македонії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини та Словенії.

У всіх інших країнах світу переглянути матч можна буде на цифровій платформі Solidsport за передплатою вартістю 9 євро.

Нагадаємо, перший поєдинок між командами завершився перемогою донеччан на виїзді 4:2.