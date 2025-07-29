Шахтар – Бешикташ, де дивитися матч-відповідь Ліги Європи
Зустріч розпочнеться у четвер о 21:00
близько 3 годин тому
У четвер, 31 липня, донецький Шахтар проведе матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти турецького Бешикташа. Гра відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана в Кракові (Польща) та розпочнеться о 21:00 за київським часом.
В Україні матч у прямому ефірі транслюватиме платформа UPL.TV. Протягом гри працюватиме студія з експертами та аналітиками.
У світі трансляцію матчу забезпечать мовники з Туреччини, Бразилії, Норвегії, Сербії, Хорватії, Північної Македонії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини та Словенії.
У всіх інших країнах світу переглянути матч можна буде на цифровій платформі Solidsport за передплатою вартістю 9 євро.
Нагадаємо, перший поєдинок між командами завершився перемогою донеччан на виїзді 4:2.
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