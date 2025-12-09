Київському Динамо слід було минулої зими продавати півзахисника Володимира Бражка до Вулвергемптона. Таку думку висловив відомий футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко.

Я думаю, що Динамо дуже серйозно помилилось, не продавши Бражка у Вулвергемптон взимку. Я думаю, що ось це була найважливіша помилка цього року. Не продали за дуже великі гроші, тому що 22 млн євро — це дуже великі гроші за українського футболіста з УПЛ, який до того ж навіть ніколи в Лізі чемпіонів не грав.

Клуб якого до того ж, до Ліги чемпіонів навіть дістатися не може. Та й в принципі в менш статусних єврокубках, там Ліга Європи, зараз Ліга конференцій, ну, на міжнародному рівні цей клуб, м'яко кажучи, дуже м'яко кажучи, не виблискує.