Експерт вважає, що Динамо помилилося, не продавши свою зірку до аутсайдера європейського чемпіонату
Вацко пояснив свою думку
16 хвилин тому
Київському Динамо слід було минулої зими продавати півзахисника Володимира Бражка до Вулвергемптона. Таку думку висловив відомий футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко.
Я думаю, що Динамо дуже серйозно помилилось, не продавши Бражка у Вулвергемптон взимку. Я думаю, що ось це була найважливіша помилка цього року. Не продали за дуже великі гроші, тому що 22 млн євро — це дуже великі гроші за українського футболіста з УПЛ, який до того ж навіть ніколи в Лізі чемпіонів не грав.
Клуб якого до того ж, до Ліги чемпіонів навіть дістатися не може. Та й в принципі в менш статусних єврокубках, там Ліга Європи, зараз Ліга конференцій, ну, на міжнародному рівні цей клуб, м'яко кажучи, дуже м'яко кажучи, не виблискує.
Раніше колега Вацка Ігор Циганик висловив думку щодо майбутнього матчу п'ятого туру загального етапу Ліги конференцій Фіорентина – Динамо Київ.
