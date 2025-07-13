Колишній очільник ФІФА Зепп Блаттер заявив, що організатори Клубного чемпіонату світу завдали непоправної шкоди футболу.

Ми втратили футбол. Ми програли футбол Саудівській Аравії. Ми запропонували їм футбол, і вони його прийняли. І, що дивно, всередині ФІФА цьому немає опору. Коли я там працював, ще існували конгреси для обговорення проблем. Вони їх обговорювали, а потім голосували. Тепер діалогу більше немає.

Занадто багато футболу. Завжди одні й ті ж клуби і одні й ті ж гравці, яким теж потрібен відпочинок. Вони грають там у спеку; це просто ненормально. Це неприйнятно. Ми повинні захистити гравців, - наголосив Блаттер.