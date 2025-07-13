Експрезидент ФІФА «просмажив» Інфантіно за організацію КЧС
Поки організатори звітують про шалені прибутки
27 хвилин тому
Колишній очільник ФІФА Зепп Блаттер заявив, що організатори Клубного чемпіонату світу завдали непоправної шкоди футболу.
Ми втратили футбол. Ми програли футбол Саудівській Аравії. Ми запропонували їм футбол, і вони його прийняли. І, що дивно, всередині ФІФА цьому немає опору. Коли я там працював, ще існували конгреси для обговорення проблем. Вони їх обговорювали, а потім голосували. Тепер діалогу більше немає.
Занадто багато футболу. Завжди одні й ті ж клуби і одні й ті ж гравці, яким теж потрібен відпочинок. Вони грають там у спеку; це просто ненормально. Це неприйнятно. Ми повинні захистити гравців, - наголосив Блаттер.
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