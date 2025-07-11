Михайло Цирук

У неділю, 13 липня, відбудеться фінальний поєдинок Клубного чемпіонату світу 2025 між лондонським Челсі та ПСЖ. Попри те, що на певному етапі турніру здавалося, що ми маємо непогані шанси побачити не європейський вирішальний поєдинок, адже у плейоф вийшло одразу чотири команди з Бразилії, дві з них дісталися 1/4, а одна - півфіналу, несподіванок у цьому плані не сталося.

У фіналі зійдуться два європейських гранди, один з яких, напевно, є найкращою командою світу просто зараз, а інший також продемонстрував хороший прогрес цього сезону та цілком заслужив своє місце в золотому матчі КЧС. Тож пропонуємо до вашої уваги анонс останньої зустрічі нескінченного сезону 2024/25.

Шлях команд до фіналу

Попри свій статус, ПСЖ дістався до цього поєдинку не без пригод. На груповому етапі паризький клуб легко розібрався з мадридським Атлетіко (4:0) та Сіетл Саундерс (2:0), проте між цими матчами несподівано програв бразильському Ботафогу (0:1).

У плейоф новоспечений переможець Ліги чемпіонів спочатку розтрощив Інтер Маямі (4:0), забивши чотири голи ще в першому таймі, а потім у грі з двома вилученнями все ж таки здолав мюнхенську Баварію (2:0).

Ну а далі був справді несподіваний розгром мадридського Реала (4:0), і такого приниження для королівського клубу не міг очікувати ніхто. Парижани просто розтрощили свого суперника, три голи ще до середини першого тайму. Звісно, перші два мʼячі стали наслідком просто катастрофічних помилок захисту вершкових, яких банально не мало б бути.

Проте це жодним чином не скасовує того, що ПСЖ Енріке в поточному сезоні – справжня машина, зупинити яку не може ніхто. Іспанський фахівець зумів відпустити футболістів, що випадали з концепції його бачення колективу, та змусив навіть найбільших зірок брати участь у відбиранні мʼяча та грати на команду.

Про командність ПСЖ у цій кампанії свідчить і надійність його захисту. Лише шість пропущених голів у девʼяти матчах плейоф Ліги чемпіонів та тільки один на цьому КЧС – статистика, яка говорить сама за себе. Якою б яскравою не була атака, трофеї, як відомо, виграє оборона, і налагодивши свою гру без мʼяча парижани закономірно почали здобувати титули.

Лондонський Челсі буде в цьому фіналі аутсайдером, проте точно не безнадійним. Цього сезону сині також суттєво додали, і якщо в попередній кампанії команда ледве потрапила хоча б у якісь єврокубки, то цього сезону досить впевнено та заслужено фінішувала в зоні ЛЧ.

Якщо підопічні Марески зіграють максимально організовано та дисципліновано, витримавши баланс між тим, аби не втискатися у власний штрафний майданчик і не давати реактивним гравцям атаки парижан розбігтися та розірвати свою оборону, у цьому фіналі точно буде бій. А враховуючи рівень гравців атаки обох команд, які здатні використовувати будь-яку, навіть найменшу можливість, можемо сподіватися ще й на доволі результативний футбол.

Що ж до шляху Челсі до фіналу, то він вийшов досить простим та спокійним. На груповому етапі лондонський клуб переміг Лос-Анджелес (2:0), поступився Фламенгу (1:3) та обіграв Есперанс (3:0), а у плейоф розібрався з Бенфікою (4:1), Палмейрасом (2:1) та Флуміненсе (2:0).

Обʼєктивно, шлях англійського клубу був легшим, ніж у суперника. Проте для того, аби забрати другий трофей цього сезону, підопічним Енцо Марески таки доведеться здолати боса, котрого у цьому сезоні перемагала доволі невелика кількість команд.

Історія зустрічей

У своїй історії лондонський та паризький клуби зустрічалися між собою 10 разів, і статистика в цих матчах майже рівна: 3 перемоги у ПСЖ, 2 – у Челсі та 5 нічиїх. До цього фіналу найстатусніше протистояння команд відбулося в межах чвертьфіналу Ліги чемпіонів 2013/14, і тоді сильнішим виявився представник Англії, що пройшов далі за правилом виїзного голу (1:3; 2:0). А як усе складеться цього разу?

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