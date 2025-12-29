Сергій Разумовський

Півзахисник Аталанти Лазар Самарджич може змінити клуб уже в січні – про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо. За його інформацією, останніми днями одразу кілька команд цікавилися умовами потенційного переходу 23-річного серба, і серед них – Лаціо та Фіорентина.

Як зазначається, саме римський клуб проявляє предметний інтерес до Самарджича й розглядає можливість підписання футболіста під час зимового трансферного вікна. При цьому не виключається, що Аталанта може відпустити гравця вже в січні, якщо надійде відповідна пропозиція та сторони узгодять формат угоди.

У поточному сезоні Самарджич зіграв за Аталанту 18 матчів у всіх турнірах, провівши на полі 643 хвилини. За цей відрізок він записав до активу 3 голи та 2 результативні передачі, демонструючи ефективність навіть за не найбільшого ігрового часу.

Нагадаємо, бергамаски взяли хавбека збірної Сербії в оренду з Удінезе минулого літа з опцією викупу, яку згодом активували. Також раніше повідомлялося, що загальна сума домовленостей щодо переходу Самарджича з Удінезе до Аталанти могла скласти щонайменше 20 мільйонів євро.

