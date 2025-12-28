Аталанта мінімально поступилась Інтеру в матчі 17 туру Серії А. Матч у Бергамо завершився з рахунком 0:1.

Вирішальним моментом зустрічі став гол Лаутаро на 65-й хвилині. Суперник подарував мяч Еспотіто, який обігрався з капітаном Інтера, що без проблем відправив м'яч у ворота Аталанти.

Перед цим команди встигли обмінятись голами, які арбітр скасовував через офсайд. В першому таймі без голу залишився Тюрам, а по перерві були анульовані взяття воріт Де Кетеларе та Скамакки.

Перемога Інтера в регіональному дербі дозволила повернутись на вершину Серії А з 36 балами.

Серія А. 17 тур

Аталанта - Інтер 0:1

Гол: Лаутаро, 65