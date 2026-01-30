Екссуперник Шахтаря і Динамо – головний невдаха. Хто вилетів із Ліги Європи?
Раніше швейцарський клуб проходив обидвох українських грандів
близько 2 годин тому
Після завершення заключного восьмого туру загального етапу Ліги Європи остаточно визначився список команд, які не змогли потрапити до топ-24 і завершили виступи в турнірі. Для цих клубів сезон у єврокубках у межах ЛЄ закінчився одразу після основної стадії, без права зіграти у стикових матчах плей-оф.
Розв’язка в нижній частині таблиці вийшла максимально драматичною: доля останнього прохідного місця вирішувалася на межі одного додаткового показника. Бранн набрав 9 очок і фінішував 24-м, закривши прохідну зону, тоді як Янг Бойз з такими ж 9 очками опинився вже 25-м — першим під рискою. Різницю між ними зробила не кількість набраних балів, а статистика м’ячів, тобто співвідношення забитих і пропущених. Саме через гірші додаткові показники швейцарці залишилися поза плей-оф, хоча за очками не поступалися конкуренту.
Команди, які вилетіли з Ліги Європи після 8 турів (місця 25–36)
- Янг Бойз — 9 очок
- Штурм Грац — 7
- ФКСБ (Стяуа) — 7
- Гоу Ехед Іглс — 7
- Феєноорд — 6
- Базель — 6
- Зальцбург — 6
- Рейнджерс — 4
- Ніцца — 3
- Утрехт — 1
- Мальме — 1
- Маккабі Тель-Авів — 1
