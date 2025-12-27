Екссуперник збірної України може продовжити співпрацю з Міланом
Мілан підготував для 30-річного француза новий контракт із шаленою зарплатнею
15 хвилин тому
Керівництво Мілана зробило офіційну пропозицію воротарю Майку Меньяну щодо продовження контракту. За інформацією La Gazzetta dello Sport, клуб готовий запропонувати французькому голкіперу зарплатню до 7 млн євро на рік з урахуванням бонусів.
Якщо 30-річний воротар погодиться на нові умови, він стане одним із найбільш високооплачуваних футболістів команди. На одному рівні з Рафаелем Леау. Наразі чинна угода Меньяна з Міланом діє до літа 2026 року.
У поточному сезоні на клубному рівні Меньян провів 18 матчів. У восьми з них залишив ворота «сухими» та загалом пропустив 16 м’ячів.
Також він залучався до виступів збірної Франції у європейській кваліфікації на чемпіонат світу-2026, зокрема зіграв проти України. Допоміг команді напряму вийти на Мундіаль.