Сергій Разумовський

Керівництво Мілана зробило офіційну пропозицію воротарю Майку Меньяну щодо продовження контракту. За інформацією La Gazzetta dello Sport, клуб готовий запропонувати французькому голкіперу зарплатню до 7 млн євро на рік з урахуванням бонусів.

Якщо 30-річний воротар погодиться на нові умови, він стане одним із найбільш високооплачуваних футболістів команди. На одному рівні з Рафаелем Леау. Наразі чинна угода Меньяна з Міланом діє до літа 2026 року.

У поточному сезоні на клубному рівні Меньян провів 18 матчів. У восьми з них залишив ворота «сухими» та загалом пропустив 16 м’ячів.

Також він залучався до виступів збірної Франції у європейській кваліфікації на чемпіонат світу-2026, зокрема зіграв проти України. Допоміг команді напряму вийти на Мундіаль.