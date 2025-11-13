Сергій Разумовський

У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Франції на своєму полі познущалася з України.

Сергій Ребров прогнозовано вирішив випустити експериментальний склад. Молодий центрбек Тарас Михавко дебютував у головній команді країни, однак саме його помилка вже на початку другого тайму призвела до пенальті, який упевнено реалізував Кіліан Мбаппе й відкрив рахунок у матчі.

Варто зазначити, що до цього епізоду українці й самі могли розраховувати на пенальті. Арбітр Славко Вінчич не призначив 11-метровий після потенційного фолу на Назарині.

У подальшому французи повністю контролювали хід гри, атакували з величезною перевагою та не залишили жодного шансу українському резерву. Україна за весь матч не завдала жодного удару в площину воріт суперника і всього одного в їх бік, тоді як господарі здійснили понад двадцять спроб. До фінального свистка Олісе, Мбаппе та Екітіке довели справу до розгромної поразки з рахунком 4:0.

Подібний вибір складу від тренерського штабу пояснюється бажанням максимально зберегти сили основних гравців перед вирішальним матчем проти Ісландії. Проте резерв зміг утримати інтригу лише в першому таймі, а після перерви французи реалізували свою тотальну перевагу.

Збірна Франції набрала 13 очок і достроково вийшла на чемпіонат світу-2026, вигравши групу D. Україна тепер поступається Ісландії (по сім балів) за додатковими показниками і має лише перемагати у заключному турі, аби пройти до плей-оф відбору.

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація, п’ятий тур

Франція – Україна 4:0

Голи: Мбаппе, 55 (пен.), 83, Олісе, 76, Екітіке, 88

Франція: Меньян, Кунде (Густо 89), Саліба, Упамекано, Дінь, Канте, Коне (Заїр-Емері 80), Олісе (Нкунку 89), Шеркі (Акліуш 68), Барколя (Екітіке 67), Мбаппе

Україна: Трубін, Караваєв, Забарний, Сваток, Михавко (Зубков 75), Михайліченко, Очеретько (Шапаренко 64), Ярмолюк (Волошин 85), Назарина, Гуцуляк (Ванат 64), Яремчук (Циганков 75)

Попередження: Коне, 31 – Михавко, 54, Ярмолюк, 74

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Франція – Україна.