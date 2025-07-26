Екстренер Динамо та збірної України Леонід Буряк поділився враженнями після першого матчу 2 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс (3:0). Його слова наводить Sport-Express.

Динамо і Хамрун - команди різного рівня. Це відзначали і тренери. Я думаю, Динамо непогано підготувалося. Якщо на зборах результати були не дуже, то вчора ми перемогли, але судити про щось поки складно. Хамрун - непогана команда, але це Мальта. Так що не будемо співати дифірамби після 3:0, ми прекрасно розуміємо, що таке Мальта і футбол на даному етапі. Динамо створило багато моментів і вже можна сказати, що в обоймі київської команди є 20-25 хороших футболістів.

Поки без Буяльського і Ярмоленка дуже складно уявити Динамо. Треба, щоб молодь швидше ставала на ноги. Той же Супряга, Піхальонок, Брагару, Бражко. У нас багато футболістів, від яких ми багато чекаємо, - розповів Буряк.