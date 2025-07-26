Екстренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо поділився враженнями після першого матчу 2 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс (3:0). Його слова наводить BLIK.

Я навіть не всю гру дивився, бо дивитися було соромно! Хамрун – це команда рівня Другої ліги, і Динамо в цьому матчі теж опустилося до цього рівня. Те, що я побачив сьогодні, навіть футболом назвати не можна. Дуже слабка гра у виконанні Динамо, просто ніякі. Купа помилок, швидкості немає, все пішки! Ну не грають так сьогодні у футбол!

В наступному раунді кияни, швидше за все, зіграють проти Маккабі [перший матч Маккабі (Тель-Авів) та кіпрського Пафосу завершився внічию 1:1]. Це вже суперник більш серйозного рівня, ніж мальтійці, але я думаю, що Динамо пройде. А далі вже подивимося, хто випаде, - розповів Сабо.