Хорватський фахівець Ігор Йовічевич був визнаний тренером року в Болгарії за підсумками сезону 2024/25.

Йому вдалося на чолі Лудогорця здобути всі три національні трофеї.

Для мене велика честь і отримати нагороду Тренер року. Це визнання не тільки моє - воно належить кожному члену нашої команди.

Гравцям: дякую за вашу наполегливу працю, відданість та довіру. Ви віддаєте все на полі та за його межами, і це привілей - керувати такою відданою командою.Моєму тренерському штабу: ваші невтомні зусилля, гострий розум і спільне бачення мають велике значення. Я не міг би просити кращої команди за лаштунками.

Медичному та допоміжному персоналу: ваш професіоналізм і турбота допомагають нам йти вперед навіть у найважчі моменти. Клубу, керівництву та нашим неймовірним вболівальникам – ваша підтримка є основою всього, що ми зробили. Ця нагорода є відображенням нашої колективної роботи. Я пишаюся тим, чого ми досягли разом», - написав Йовічевич в Instagram.