Сергій Разумовський

Керівництво Ліона готує для Паулу Фонсеки нову угоду і вже працює над продовженням контракту португальського фахівця. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. Зазначається, що нинішній договір 52-річного тренера чинний до літа 2027 року, однак у клубі хочуть зафіксувати співпрацю на довший термін і додати ще один сезон — до літа 2028-го.

Фонсека очолив Ліон у січні 2025 року. Для клубу, який сім разів ставав чемпіоном Франції, це призначення стало важливим кроком у спробі повернутися до боротьби за найвищі місця та стабільні виступи в єврокубках. У своєму першому сезоні на чолі команди колишній наставник Шахтаря зумів вивести Ліон до чвертьфіналу Ліги Європи, де французи зупинилися після протистояння з Манчестер Юнайтед. У національному чемпіонаті команда завершила той сезон на шостій позиції, що дало підстави оцінювати роботу тренера як поступ і фундамент для подальшого розвитку.

У нинішній кампанії результати Ліона виглядають ще переконливішими. Команда тримається в топ-3 Ліги 1 і наразі посідає третє місце, відстаючи від лідера — Ланса — на сім очок. Паралельно колектив демонструє стабільність і в Лізі Європи: Ліон фінішував першим на загальному етапі турніру, завдяки чому напряму кваліфікувався до 1/8 фіналу без необхідності грати додатковий раунд. Саме така динаміка, за інформацією джерела, і підштовхує клуб до бажання достроково узгодити продовження співпраці з Фонсекою.

