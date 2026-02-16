Павло Василенко

Український нападник Роман Яремчук прокоментував свій дебют за Ліон у матчі 22-го туру Ліги 1 проти Ніцци (2:0).

«Ця серія – не випадковість. Вона вибудована на дисципліні, єдності та менталітеті переможців. Пишаюся бути частиною цього руху й радий дебютувати за Ліон. Ми продовжуємо», – написав Яремчук на сторінці в інстаграм.

Переможна серія Ліона триває вже 13 матчів поспіль у всіх турнірах.

Яремчук перебрався у французький клуб з Олімпіакоса на початку лютого 2026 року на правах оренди з опцією викупу.

Наступний матч Ліон проведе 22 лютого проти Страсбурга в рамках Ліги 1. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

Команда українця посідає третє місце в турнірній таблиці Ліги 1, набравши 45 очок.