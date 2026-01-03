Сергій Разумовський

Фіорентина офіційно підтвердила підписання вінгера Тоттенгема Манора Соломона. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Італійський гранд оформив перехід 26-річного футболіста на правах оренди, при цьому угода передбачає опцію подальшого викупу. Раніше в ЗМІ з’являлася інформація, що сума цієї опції може становити 10 млн євро.

Цього сезону Соломон вже встиг змінити обстановку. У вересні Вільярреал орендував гравця у Тоттенгема до кінця кампанії, однак сторони припинили орендну угоду достроково. У складі іспанського клубу Манор провів 11 матчів, сумарно зіграв 358 хвилин, відзначився одним голом і зробив чотири результативні передачі. У кар’єрі ізраїльський вінгер також виступав за Лідс, Фулгем, донецький Шахтар і Маккабі Петах-Тіква.

Раніше Фіорентина здолала київське Динамо у матчі загального етапу Ліги конференцій та не пустила український клуб до плей-оф.