Друга поразка поспіль. Динамо програло Фіорентині у матчі Ліги конференцій
Біло-сині не втримали нічию у виїзному поєдинку
близько 1 години тому
У матчі п’ятого туру основного етапу Ліги конференцій італійська Фіорентина на своєму полі приймала київське Динамо. Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1.
Фіорентина вийшла вперед на 18-й хвилині завдяки точному удару Мойзе Кіна. Біло-сині відігралися на початку другого тайму – Микола Михайленко дальнім ударом вразив ціль.
«Фіалки» відновили перевагу на 74-й хвилині – відзначився Альберт Гудмундссон.
Фіорентина наразі займає шосте місце в турнірній таблиці Ліги конференцій, набравши 9 очок. Динамо зазнало другої поразки поспіль і опустилося на 28-му позицію (3 бали).
Ліга конференцій, 5-й тур
Фіорентина – Динамо – 2:1
Голи: Кін, 18, Гудмундссон, 74 – Михайленко, 55.