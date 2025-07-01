Колишній захисник Інтер Маямі, Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов назвав тренера, з яким йому було найбільш комфортно працювати.

Для мене це Фонсека, тому що він і повірив у мене, і просто мені подобався навіть весь цей тренерський персонал. Вони всі були молоді, всі були прості, всі на позитиві. Ти міг просто підійти пожартувати з ним, за шию взяти – це просто як приклад.

Не було такої закритості, як у тренерів старої школи, коли максимум: «Зайди до мене в кабінет – там поговоримо». Просто ти міг нормально з ними спілкуватися.

Вони казали: «В нас є часи, коли ми сміємося, а є часи, коли треба зібратися перед важливими іграми – і тоді ми серйозно працюємо. Але по життю ми повинні посміхатися, сміятися, кайфувати».

Взагалі, мабуть, футбол Фонсеки подобався найбільше. Як казали, що він нічого не змінив у Шахтарі, що, мовляв, це команда Луческу. Так, команда, по суті, з людей Луческу була, але зовсім інший підхід був у тактиці.

У нас були тренування в перші місяці – 2,5-3 години ми просто ходили по полю. Просто тактичні заняття без м’яча. Були і з м’ячем серії, але все одно 2,5 години ти просто робиш тактичне завдання. Треба було антидепресанти пити.

І потім після цих тренувань, цих витрачених годин ти читаєш інтерв’ю: «Та це команда Луческу, тактика Луческу – нічого нового». Для мене це було незрозуміло, якщо чесно.