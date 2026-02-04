Ексзахисник Шахтаря та збірної України близький до завершення кар'єри
Кривцов сказав усю правду про своє майбутнє
23 хвилини тому
Ексзахисник Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов заявив, що фактично підійшов до завершення професійної кар’єри, хоча остаточно «крапку» поки не ставить. Слова футболіста передає пресслужба Полісся.
Буквально місяць тому я прийняв це рішення. Я розумію, що вже не молодий, і шукати якоїсь пропозиції, яка б могла стати хорошою, то вже, мабуть, ні. Не знаю. Ніколи не кажи «ніколи». Я тренуюсь, в принципі, в нормальній формі, можу показати прес.
Сьогодні, на жаль, ще не тренувався. Проте я думаю, що все попереду, ще є час. Якщо буде пропозиція, яка мене задовільнить, тоді, можливо, я ще пограю. Я все-таки більше оптиміст і реаліст, і думаю, що, мабуть, все ж таки офіційно я ближче до завершення, ніж до продовження.
Ну, пропозиція – це більше буде стосуватися родини, щоб ближче до них десь було, тому що не хочеться їхати далеко і хочеться бачити, як діти ростуть. Тому така ситуація. Родина в Штатах, у дітей школа. І, в принципі, поки ми базуємось там, але це не остаточне, я думаю, наша країна проживання в майбутньому. Просто поки така ситуація, що ми там, можна сказати, пустили трошки коріння, але не повністю там вже будемо.
