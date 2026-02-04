Ексзахисник Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов заявив, що фактично підійшов до завершення професійної кар’єри, хоча остаточно «крапку» поки не ставить. Слова футболіста передає пресслужба Полісся.

Буквально місяць тому я прийняв це рішення. Я розумію, що вже не молодий, і шукати якоїсь пропозиції, яка б могла стати хорошою, то вже, мабуть, ні. Не знаю. Ніколи не кажи «ніколи». Я тренуюсь, в принципі, в нормальній формі, можу показати прес.

Сьогодні, на жаль, ще не тренувався. Проте я думаю, що все попереду, ще є час. Якщо буде пропозиція, яка мене задовільнить, тоді, можливо, я ще пограю. Я все-таки більше оптиміст і реаліст, і думаю, що, мабуть, все ж таки офіційно я ближче до завершення, ніж до продовження.

Ну, пропозиція –​​​​​​​ це більше буде стосуватися родини, щоб ближче до них десь було, тому що не хочеться їхати далеко і хочеться бачити, як діти ростуть. Тому така ситуація. Родина в Штатах, у дітей школа. І, в принципі, поки ми базуємось там, але це не остаточне, я думаю, наша країна проживання в майбутньому. Просто поки така ситуація, що ми там, можна сказати, пустили трошки коріння, але не повністю там вже будемо.