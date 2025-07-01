Колишній захисник Інтер Маямі, Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов розповів про свої плани після завершення спортивної кар’єри.

Після 30, мабуть, кожен день ти за це думаєш, покручуєш у голові, чим би ти хотів займатися. Спочатку в мене було тренерство, я отримав ліцензію Але з часом ти розумієш, що тренерством будеш займатися ще більше, ніж коли ти футболіст.

Футболіст, по суті, прийшов на тренування, попрацював, помився і пішов додому. Тренеру треба скласти цикл, підготувати тактику на нового суперника, ці виїзди – теж саме.

Тому зараз я бачу себе більш, мабуть, у майбутньому якимось футбольним агентом, котрий працює з в основному з молодими футболістами, та ділиться своїм досвідом.

Ми зараз розмовляли з Сергієм Сидорчуком. Я казав йому, що якби я б був у себе 19-річного такий, як зараз, я би дуже багато речей змінив у своєму житті – в підході до тренувань, підході до фінансів. Тому я бачу себе тим, хто може бути провідником цих гарних відносин футбольного агента з футболістом.

Звісно, якщо я знайду однодумців, якщо поспілкувавшись з людиною, я зрозумію, що вона мені буде приємна і в неї буде такий же стиль думок на рахунок концепції нашого агентства, – то, звісно, краще це робити з кимось, самому це буде набагато важче.

Тобто я не хочу зараз приходити в якісь великі компанії та казати: «От я такий футболіст, в мене такий авторитет, я готовий на вас працювати», якщо це не співпадає з моєю думкою. Подивимося. Поки це на олівці, як ми кажемо. Ще хочу пограти.