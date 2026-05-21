Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері поділився враженнями після перемоги у фіналі Ліги Європи проти Фрайбурга (3:0). Його слова наводить BBC.

Європа дала нам дуже багато. Особисто мені вона теж дала дуже багато. Я завжди дуже радий грати в Європі. У будь-якому турнірі, але особливо в Лізі Європи.

А також я вдячний клубам, у яких я працював, за цей шлях, а також за підтримку, яку я отримав у Валенсії, Севільї, Вільярреалі і тут, у Віллі. Я вдячний власникам, гравцям.

Те, як усі налаштовані, дуже важливо. Ми серйозно поставилися до цього турніру і намагалися викластися на максимум. Цього року ми поставилися до нього дуже серйозно, були дуже зосереджені.

І, звичайно, гравці проявили бажання перемогти. Я говорив їм, що нам потрібно це бажання, нам потрібно серйозно поставитися до цього змагання, потрібно показати на полі, що ти головний герой - і у них це вийшло! – сказав Емері.