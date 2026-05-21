Володимир Кириченко

Іспанський спеціаліст Унаї Емері став першим тренером в історії, який виграв один великий європейський трофей із трьома різними командами.

Астон Вілла вперше у своїй історії виграла Кубок UEFA/Лігу Європи, здобувши перемогу у фіналі турніру сезону-2025/26 над німецьким Фрайбургом з рахунком 3:0.

З Севільєю Емері перемагав у Лізі Європи тричі поспіль – у 2014, 2015 та 2016 роках. Також на рахунку Емері титул чемпіона Ліги Європи у 2021 році із Вільярреалом.

Фінальна гра турніру сезону-2025/26 проходила на стадіоні Тюпраш у Стамбулі, Туреччина.

Минулим переможцем Ліги Європи був Тоттенхем, який у фіналі минулого сезону турніру обіграв Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0.

