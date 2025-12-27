Павло Василенко

На «Енфілді» відбувся момент, який неможливо було дивитися без сліз. Під час зустрічі між Ліверпулем і Вулвергемптоном після трагічної загибелі Діогу Жоти футбольний світ об’єднався в пам’яті про португальського нападника.

Матч між двома клубами, за які Жота виступав протягом своєї кар’єри, мав особливе значення. Перед стартовим свистком команди вшанували пам’ять футболіста та його брата Андре Сілви, які загинули в автомобільній аварії.

Найбільш зворушливим моментом стало те, що на поле «Енфілда» разом із гравцями вийшли сини Діогу Жоти – Дініс і Дуарте. Стадіон завмер, а трибуни вибухнули оплесками, проводжаючи дітей поглядами, сповненими співчуття та поваги.

Вдова футболіста, Руте, спостерігала за церемонією з трибун. Атмосфера на стадіоні була пронизана болем, любов’ю та пам’яттю – «Енфілд» на кілька хвилин став місцем тиші, де футбол відійшов на другий план.