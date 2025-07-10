Енріке: «Хабі Алонсо просто потрібна передсезонка»
ПСЖ розгромив мадридський Реал у півфіналі КЧС-2025
близько 2 годин тому
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував стан мадридського Реала після очного протистояння у півфіналі Клубного чемпіонату світу-2025, в якому його команда здобула переконливу перемогу з рахунком 4:0.
— Хабі просто потрібен передсезонний період. Йому не потрібно нічого доводити. Проєкт Алонсо тільки починає розвиватися. Який можна зробити висновок? Я працював над нашим проєктом два роки, ПСЖ і Реал Алонсо просто не можна порівнювати, — заявив Луїс Енріке на пресконференції, слова якого наводить The Touchline | Football Coverage.
Нагадаємо, Хабі Алонсо очолив Реал у кінці травня 2025 року. Під його керівництвом мадридський клуб провів шість офіційних матчів — усі в рамках Клубного чемпіонату світу: чотири перемоги, одна нічия та одна поразка.