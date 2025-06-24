Головний наставник ПСЖ Луїс Енріке висловився з приводу перемоги над Сіетлом із рахунком 2:0 у рамках третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу.

«Ми мали робити свою роботу, і ми її зробили. Я задоволений. На початку матчу ми мали проблеми, я був незадоволений. Необхідно було повернутися в потрібне русло — гравці це зробили. Важко грати в іншому кліматі.

Сподіваюся, Дембеле буде доступним у 1/8 фіналу. Наша команда готова, але якщо Усман повернеться, ми станемо ще кращими», — наводить слова Енріке Le Parisien.