Енріке оцінив вихід ПСЖ до плей-оф клубного чемпіонату світу: «Ми мали робити свою роботу, і ми її зробили»
Луїс Енріке поділився своїми думками після гри з Сіетлом
25 хвилин тому
Луїс Енріке/фото: ПСЖ
Головний наставник ПСЖ Луїс Енріке висловився з приводу перемоги над Сіетлом із рахунком 2:0 у рамках третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу.
«Ми мали робити свою роботу, і ми її зробили. Я задоволений. На початку матчу ми мали проблеми, я був незадоволений. Необхідно було повернутися в потрібне русло — гравці це зробили. Важко грати в іншому кліматі.
Сподіваюся, Дембеле буде доступним у 1/8 фіналу. Наша команда готова, але якщо Усман повернеться, ми станемо ще кращими», — наводить слова Енріке Le Parisien.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ близький до трансферу українського центрального захисника англійського Борнмута Іллі Забарного.