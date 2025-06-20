Сергій Стаднюк

Трансфер захисника Борнмута Іллі Забарного до ПСЖ на завершальній стадії. Про це у соцмережі X повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Парі Сен-Жермен перебуває на фінальній стадії переговорів щодо Іллі Забарного після того, як було направлено нову пропозицію Борнмуту. Очікується, що угоди буде досягнуто з наступною пропозицією, яка має надійти найближчим часом. Фабріціо Романо

🚨🔵🔴 Paris Saint-Germain are now at final stages of negotiations for Ilya Zabarnyi after new proposal sent to Bournemouth.



Agreement expected to be reached with next proposal to follow soon. pic.twitter.com/H4KrZ49qdt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2025

При цьому, інформацію колеги заперечує журналіст talkSPORT Алекс Крук. За його даними Борнмут відхилив пропозицію в 55 мільйонів фунтів і вимагає за українця 65 млн у валюті Великої Британії.

Як відомо, попередню пропозицію ПСЖ щодо Забарного було відхилено тиждень тому. Трансфер усе ще можливий, однак наразі сторони далекі від остаточної згоди. Борнмут неохоче розглядає варіант продажу. Алекс Крук журналіст talkSPORT

Нагадаємо, київське Динамо має відсоток від наступного продажу Забарного. «Біло-сині» за таких умов щонайменше отримають понад десять мільйонів євро.