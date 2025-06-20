Суркіс потирає руки. ПСЖ – у кроці від підписання Забарного
Кияни отримають від Борнмута солідний відсоток за продаж свого вихованця
близько 1 години тому
Трансфер захисника Борнмута Іллі Забарного до ПСЖ на завершальній стадії. Про це у соцмережі X повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
Парі Сен-Жермен перебуває на фінальній стадії переговорів щодо Іллі Забарного після того, як було направлено нову пропозицію Борнмуту. Очікується, що угоди буде досягнуто з наступною пропозицією, яка має надійти найближчим часом.
При цьому, інформацію колеги заперечує журналіст talkSPORT Алекс Крук. За його даними Борнмут відхилив пропозицію в 55 мільйонів фунтів і вимагає за українця 65 млн у валюті Великої Британії.
Як відомо, попередню пропозицію ПСЖ щодо Забарного було відхилено тиждень тому. Трансфер усе ще можливий, однак наразі сторони далекі від остаточної згоди. Борнмут неохоче розглядає варіант продажу.
Нагадаємо, київське Динамо має відсоток від наступного продажу Забарного. «Біло-сині» за таких умов щонайменше отримають понад десять мільйонів євро.