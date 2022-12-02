Енріке: «Якби Японії потрібно було забити нам ще двічі – вони б забили»

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке прокоментував поразку від Японії (1:2) в матчі 3-го туру ЧС-2022. Його цитує прес-служба FIFA.

Ситуація була контрольована, коли Японія вирішила закритися в обороні, у них було те, що вони хотіли. Ми намагалися впоратися з цим якомога краще. Японці заслужено виграли групу. Мене це дратує, тому що я хотів бути першим в групі. Ми поговоримо з футболістами сьогодні, але це вже має бути попередженням для них.

Нам потрібно показати більше сили. Сьогодні особливо нічого святкувати.

Японія обіграла нас за 5 хвилин. В інших відрізках ми грали добре. Вони дуже щільно закрилися в захисті. Ми хотіли нічию або перемогти, але нам не вдалося. Ми були дуже далекі від того, що я хотів».