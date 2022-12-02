Енріке: «Якби Японії потрібно було забити нам ще двічі – вони б забили»
Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке прокоментував поразку від Японії (1:2) в матчі 3-го туру ЧС-2022. Його цитує прес-служба FIFA.
«Нічого не сталося, п'ять хвилин повної відсутності контролю, навіть паніки. Якби японцям потрібно було забити ще два – вони точно забили б нам. Це чемпіонат світу, і коли такий команді, як Японія, нічого втрачати – вона проноситься повз нас, немов літак.
Ситуація була контрольована, коли Японія вирішила закритися в обороні, у них було те, що вони хотіли. Ми намагалися впоратися з цим якомога краще. Японці заслужено виграли групу. Мене це дратує, тому що я хотів бути першим в групі. Ми поговоримо з футболістами сьогодні, але це вже має бути попередженням для них.
Нам потрібно показати більше сили. Сьогодні особливо нічого святкувати.
Японія обіграла нас за 5 хвилин. В інших відрізках ми грали добре. Вони дуже щільно закрилися в захисті. Ми хотіли нічию або перемогти, але нам не вдалося. Ми були дуже далекі від того, що я хотів».
Незважаючи на поразку, Іспанія вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2022, де зіграє з Марокко.
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