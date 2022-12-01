Виліт Німеччини, купа сенсацій і перше місце Японії. Підсумки найбілш непередбачуваної групи E на ЧС-2022
Відомі вже шість пар 1/8 фіналу ЧС-2022
Сьогодні до плей-оф приєдналися ще 4 збірні
01 грудня 23:55
Сьогодні, 1 грудня, зі своїх груп F і Е в плей-оф ЧС-2022 вийшли збірні Марокко, Хорватії, Японії та Іспанії.
Відзначимо, що Бельгія і Німеччина сенсаційно покинули турнір.
Таким чином, відомо вже 6 пар 1/8 фіналу чемпіонату світу.
Нідерланди – США
Аргентина – Австралія
Японія – Хорватія
Англія – Сенегал
Франція – Польща
Марокко – Іспанія
Завтра, 2 грудня, будуть відомі ще 2 команди, які вийдуть в плей-оф ЧС-2022 з груп G і H. Збірні Португалії та Бразилії вже забезпечили собі вихід з групи.
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