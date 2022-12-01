Відомі вже шість пар 1/8 фіналу ЧС-2022

Сьогодні до плей-оф приєдналися ще 4 збірні

Сьогодні, 1 грудня, зі своїх груп F і Е в плей-оф ЧС-2022 вийшли збірні Марокко, Хорватії, Японії та Іспанії.

Відзначимо, що Бельгія і Німеччина сенсаційно покинули турнір.

Таким чином, відомо вже 6 пар 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Нідерланди – США

Аргентина – Австралія

Японія – Хорватія

Англія – Сенегал

Франція – Польща

Марокко – Іспанія

Завтра, 2 грудня, будуть відомі ще 2 команди, які вийдуть в плей-оф ЧС-2022 з груп G і H. Збірні Португалії та Бразилії вже забезпечили собі вихід з групи.