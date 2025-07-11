Журналіст та коментатор Даниїл Вереїтін поділився враженнями від матчу першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Ільвеса (6:0).

Шахтар розімʼявся на фінах. Туран хитрий, перед матчем казав: «Оу, це буде важче, ніж здається». Ну правильно, надувний матрац варто постелити, навіть якщо ти знаєш, що пірнаєш в басейн з достатньою глибиною.

По ходу матчу я думав, що Епіцентр, до речі, набагато організованіший за Ільвес. Тому в першому турі Шахтарю буде набагато складніше, ніж в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Загалом, є стриманий оптимізм щодо навіть протистояння з Бешикташем. Принаймні, воно буде цікавим. По цьому матчу вже видно ескіз майбутнього фасаду цього Шахтаря: Кауан, Аліссон та Кевін. Гадаю, це все потенційні 150-200 мільйонів євро прибутку. За умови успішного євросезону, звісно, - написав журналіст в Telegram.