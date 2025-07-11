«Епіцентр набагато організованіший за Ільвес». Реакція коментатора на старт Шахтаря в новому сезоні
Матч-відповідь перетворився на спаринг
12 хвилин тому
Журналіст та коментатор Даниїл Вереїтін поділився враженнями від матчу першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Ільвеса (6:0).
Шахтар розімʼявся на фінах. Туран хитрий, перед матчем казав: «Оу, це буде важче, ніж здається». Ну правильно, надувний матрац варто постелити, навіть якщо ти знаєш, що пірнаєш в басейн з достатньою глибиною.
По ходу матчу я думав, що Епіцентр, до речі, набагато організованіший за Ільвес. Тому в першому турі Шахтарю буде набагато складніше, ніж в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.
Загалом, є стриманий оптимізм щодо навіть протистояння з Бешикташем. Принаймні, воно буде цікавим. По цьому матчу вже видно ескіз майбутнього фасаду цього Шахтаря: Кауан, Аліссон та Кевін. Гадаю, це все потенційні 150-200 мільйонів євро прибутку. За умови успішного євросезону, звісно, - написав журналіст в Telegram.
Огляд матчу буде доступний на сторінці події Шахтар – Ільвес.