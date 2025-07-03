Епіцентр попрощався з гравцями, які підіймали команду в УПЛ
Чемпіон Першої ліги переформатовується під Прем'єр-лігу
близько 1 години тому
Епіцентр повідомляє про завершення співпраці із трьома гравцями, інформує пресслужба чемпіона Першої ліги.
Дебютант УПЛ в новому сезоні не розраховує на Максима Проціва, Олександр Жмуйду та Микиту Полюляха.
Клуб з Кам'янця-Подільського подякував футболістам за співпрацю.
Раніше ми повідомляли, що Епіцентр не зможе дебютувати в УПЛ в рідному місті.
Епіцентр підписав нападника з досвідом гри за Шахтар та збірну України.