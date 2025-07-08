Епіцентр визначився з гравцями, яким запропонували нові угоди
Новачок УПЛ збереже кістяк команди
близько 1 години тому
Епіцентр передідписав контракти з групою футболістів, яка зробила команду чемпіоном Першої ліги.
Дебютант УПЛ розраховує в новому сезоні на Олега Білика, Андрія Беженара, Івана Бендеру, Степана Григоращука, Євгена Запорожця, Владислава і Станіслав Кристиних, Миколу Миронюка, Владислава Мороза та Володимира Танчика.
Невизначеною залишається доля Олександра Климця, якого не проти зберегти в команді на новий сезон.
Стали відомі час і дати проведення матчів першого туру УПЛ 25/26.