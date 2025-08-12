Епіцентр знайшов ще одного новачка з Іспанії
Чемпіон Першої ліги невдало стартував в еліті
близько 2 годин тому
Фото - ФК Епіцентр
Іспанський хавбек Джон Себеріо найближчим часом підпише контракт з Епіцентром, повідомляє «ТаТоТаке».
29-річний опорник ймовірно пройде медогляд та підпише контракт з дебютантом УПЛ на два роки.
Себеріо стане третім легіонером Епіцентра з Іспанії після Ніла Коша Монтанью та вінгера Хоакіна Карлоса Сіфуентеса.
Нагорняк після двох стартових поразок розкрив, що в Епіцентра не виходить в УПЛ
Поділитись