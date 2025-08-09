Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк в ефірі УПЛ ТБ після матчу другого туру української Прем’єр-ліги проти ЛНЗ (0:1) назвав аспект, що призвів до двох стартових поразок команди в еліті.

В кожному поєдинку складно. Розумієте, в грі з Шахтарем хлопці віддали багато емоцій. Сьогодні футболісти старалися – нічого не можемо. перший тайм був поганий, в другому таймі вже покращилися.

Єдине, що нам поки не вдається на сьогоднішній день, – це витримувати інтенсивність футболу. Перша ліга і УПЛ трошки відрізняються. У нас зараз трошки важкий графік – Шахтар, ЛНЗ, Динамо. Ну, нічого страшного. Може, чим швидше футболісти зрозуміють, у чому треба додавати – маю на увазі, по відношенню один до одного – тоді результат прийде.

Хвилювання завжди буде. Один раз помилився, другий, бо психологічно ще не врівноважені, трошки десь хвилюються. У другому таймі вже покращилися трошки, зробили заміну – м’яч почав у нас, триматися. Але все одно інтенсивність не витримували, на жаль.

В нас м’яч не тримався, в нас середина поля розчинилася. З таким відсотком браку, на мою думку, дуже важко на щось розраховувати. Дуже великий відсоток браку був, хлопці хвилювалися.

Будемо, як кажуть, розбиратися. На жаль, перший тайм особливо не вдався. У другому таймі вже, я ж кажу, трошки налагодили, але все одно виникали моменти біля наших воріт, в кінці почали тиснути. Напівмоменти були, але стовідсоткових моментів, на жаль, не було. Один якийсь був після стандарту. А так, напевно, заслужена перемога ЛНЗ.

Ми працюємо над підписанням нових гравців. Хотілось би ще підсилитися. Як кажуть, маємо те, що маємо. Ті гравці, які є на сьогоднішній день, – це хороші футболісти. Просто, я ж кажу, коли ми зрозуміємо, що треба трошки більше від себе вимагати і ще більше додавати, – тоді толк буде.