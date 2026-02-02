Павло Василенко

Епіцентр ухвалив остаточні кадрові рішення за підсумками зимових зборів, суттєво підсиливши фланги атаки та водночас відмовившись від одного з легіонерів.

Команда Сергія Нагорняка домовилася з київським Динамо про оренду Андрія Маткевича. 21-річний лівий вінгер переконав тренерський штаб своєю грою під час підготовки в Туреччині та залишив позитивне враження як у контрольних матчах, так і на тренуваннях. Саме після цього в клубі з Кам’янця-Подільського ухвалили рішення про його залучення на сезон.

Паралельно Епіцентр оформив оренду ще одного флангового гравця – правого вінгера іспанського Еркулеса Карлоса Рохаса, повідомляє ТаТоТаке. 23-річний футболіст успішно пройшов медичний огляд і вже встиг дебютувати за нову команду. Як і Маткевич, Рохас вийшов на поле в другому таймі контрольного поєдинку проти болгарської Фратрії, у якому український клуб здобув впевнену перемогу з рахунком 3:0.

Натомість болівійський футболіст Жайме Куельяр не зумів переконати тренерський штаб. У клубі з Хмельниччини остаточно вирішили не продовжувати співпрацю з гравцем, і він залишить команду ще до старту другої частини сезону.