Епіцентр офіційно підписав екскапітана Олександрії
Футболіст визначився з новим клубом
41 хвилину тому
Фото - ФК Епіцентр
Епіцентр офіційно оголосив про підписання півзахисника Кирила Ковальця. Деталі співпраці між клубом та 32-річним футболістом не повідомляються.
Цієї зими Ковалець залишив Олександрію, за яку виступав з 2018 року. Він був одним з лідерів «містян» та капітаном команди, провів 166 матчів у всіх турнірах, забив 26 голів і віддав 20 асистів.
На початку цього сезону футболіста перевели до молодіжного складу Олександрії після вилучення в матчі першого туру УПЛ проти Кудрівки (1:3).
Після 16 турів Епіцентр має у доробку 14 залікових балів та посідає 14-ту сходинку в турнірній таблиці УПЛ.