Павло Василенко

Епіцентр офіційно оголосив про підписання півзахисника Кирила Ковальця. Деталі співпраці між клубом та 32-річним футболістом не повідомляються.

Цієї зими Ковалець залишив Олександрію, за яку виступав з 2018 року. Він був одним з лідерів «містян» та капітаном команди, провів 166 матчів у всіх турнірах, забив 26 голів і віддав 20 асистів.

На початку цього сезону футболіста перевели до молодіжного складу Олександрії після вилучення в матчі першого туру УПЛ проти Кудрівки (1:3).

Після 16 турів Епіцентр має у доробку 14 залікових балів та посідає 14-ту сходинку в турнірній таблиці УПЛ.