У поєдинку 12-го туру Англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед на власному полі поступився Евертону з мінімальним рахунком 0:1. Зустріч відбулася на Олд Траффорд.

Гості залишилися в меншості вже на 13-й хвилині: Ідрісса Гейє отримав пряму червону картку після конфлікту з одноклубником Майклом Кіном. Попри це, Евертон зумів вийти вперед — на 29-й хвилині Кірнан Дьюсбері-Холл реалізував свій момент і вивів ліверпульців уперед.

Юнайтед контролював м’яч, однак провести результативну атаку так і не зумів. Евертон грамотно оборонявся і втримав перемогу, навіть граючи у меншості понад 75 хвилин. Український захисник Евертона Віталій Миколенко провів на полі увесь матч.

Після цього туру Манчестер Юнайтед має 18 очок і посідає 10-те місце в турнірній таблиці. Евертон, який також має 18 балів, розташувався одразу за манкуніанцями — на 11-й позиції.

У наступному турі червоні дияволи 30 листопада зіграють на виїзді проти Крістал Пелас. Евертон 29 листопада прийматиме Ньюкасл Юнайтед.

Чемпіонат Англії. 12 тур

Манчестер Юнайтед - Евертон 0:1 (Дьюсбері-Холл 29)