У матчі 12-го туру Англійської Прем'єр-ліги Евертон Віталія Миколенка грає на виїзді з Манчестер Юнайтед.

На 13-й хвилині у грі стався доволі рідкісний момент. Півзахисник Евертона Ідрісса Гуйе отримав пряму червону картку за суперечку зі своїм партнером по команді! За мить до цього Гуйе віддав не зовсім точну передачу на Майкла Кіна, який не став рухатися на м'яч, що дозволило Бруну Фернадешу з МЮ завдати небезпечного удару по воротах Пікфорда. Гуйе почав агресивно з'ясовувати стосунки з Кіном прямо на полі, за що отримав пряму червону картку від рефері Тоні Харрінгтона.

Ідріссу Гуйє ледве вивели з поля інші партнери по команді.

Також варто відзначити, що український захисник Віталій Миколенко вийшов в стартовому складі ірисок.