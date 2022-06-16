Євтушенко: «Майже впевнений, що «Динамо» пройде «Фенербахче»

Колишній гравець і тренер «Динамо» Вадим Євтушенко вважає, що кияни пройдуть «Фенербахче» в кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

З іншого боку, Луческу дуже добре знає турецький футбол, хоч гри від цього легше і не стануть.

Проте я майже впевнений, що «Динамо» вдасться пройти в наступний раунд ».