«Динамо» вшосте зіграє з турецькими командами в кваліфікації ЛЧ
Євтушенко: «Майже впевнений, що «Динамо» пройде «Фенербахче»
Ветеран киян висловився про суперника команди в кваліфікації ЛЧ
17:31
Колишній гравець і тренер «Динамо» Вадим Євтушенко вважає, що кияни пройдуть «Фенербахче» в кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.
«Складний суперник. З кіпрським АЕК, звичайно ж, було б простіше.
З іншого боку, Луческу дуже добре знає турецький футбол, хоч гри від цього легше і не стануть.
Проте я майже впевнений, що «Динамо» вдасться пройти в наступний раунд ».
Нагадаємо, «Динамо» вже проходило «Фенербахче» в кваліфікації Ліги чемпіонів у своїй історії.
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